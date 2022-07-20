Шоубиз
20.07.2022, 17:09

Падение и совпадение: Инна Чурикова попала в реанимацию

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Инна Чурикова
Инна Чурикова
ФОТО: Youtube

Телеграм-каналы сообщают, что 78-летняя Инна Чурикова находится в реанимации после падения: врачи диагностировали у нее перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

При этом артистка сама приехала в Боткинскую больницу с жалобами на боли в грудной клетке.

Как уточняет канал Mash, реанимация — обычное дело, когда необходимо провести быстрый скрининг человеку с комбинированной травмой. Жизни же Чуриковой ничего не угрожает.

Удивительно, однако, что это произошло почти день-в-день через три года после такого же случая. 18 июля 2019 года оступилась и упала со сцены во время спектакля. Врачи диагнострировали перелом рёбер и отправили в реанимацию.

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