ОБЗОР | Обнажение фаллоса, струи крови и жаркие поцелуи на сцене: какие скандалы сопровождают выступления Rammstein?

Участников группы Rammstein называли неонацистами и сторонниками сексуального насилия, но, тем не менее, они являются флагманами немецкого индустриального рока. Группа с самого начала своей карьеры шокировала слушателей своими альбомами и живыми концертами. И во время шоу, и в текстах песен присутствуют упоминания садомазохизма, инцеста, некрофилии, каннибализма и сексуального насилия. На сцене часто используются секс-игрушки и пиротехника, пишет Eurochannel.

В 1996 году Rammstein пригласили выступить на британском телешоу „Hanging Out“. Это была прямая трансляция. Несмотря на то, что немцам сказали, что они должны исполнить две песни и что любая импровизация запрещена (особенно связанная с насилием), они не смогли устоять и устроили скандал. Во время выступления солиста Тилля Линдеманна на сцену хлынул водопад фальшивой крови и измазал певца с ног до головы. Трансляция была немедленно прервана.

Во время гастролей в США в 1999 году участники группы оказались за решеткой после концерта в Массачусетсе. Полиция арестовала вокалиста и клавишника группы Rammstein за использование неподобающих приемов на сцене. Инцидент произошел во время исполнения песни „Buck Dich“, когда Линдеманн имитировал анальный секс с Лоренцем с помощью искусственного фаллоса.

Группа также столкнулась с проблемами во время выступлений в своей стране. В Германии хореография песни „Ich tue Dir weh“ была запрещена, поскольку ее посчитали оскорбительной для молодежи. В 2009 году продажи альбома „Liebe ist Für Alle Da“ также были запрещены. Власти Германии посчитали, что обложка пластинки оказывает негативное влияние на психическое здоровье детей и подростков, поскольку она явно демонстрирует примеры садизма и мазохизма.