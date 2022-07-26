ОБЗОР | Обнажение фаллоса, струи крови и жаркие поцелуи на сцене: какие скандалы сопровождают выступления Rammstein?(19)
Участников группы Rammstein называли неонацистами и сторонниками сексуального насилия, но, тем не менее, они являются флагманами немецкого индустриального рока. Группа с самого начала своей карьеры шокировала слушателей своими альбомами и живыми концертами. И во время шоу, и в текстах песен присутствуют упоминания садомазохизма, инцеста, некрофилии, каннибализма и сексуального насилия. На сцене часто используются секс-игрушки и пиротехника, пишет Eurochannel.
В 1996 году Rammstein пригласили выступить на британском телешоу „Hanging Out“. Это была прямая трансляция. Несмотря на то, что немцам сказали, что они должны исполнить две песни и что любая импровизация запрещена (особенно связанная с насилием), они не смогли устоять и устроили скандал. Во время выступления солиста Тилля Линдеманна на сцену хлынул водопад фальшивой крови и измазал певца с ног до головы. Трансляция была немедленно прервана.
Во время гастролей в США в 1999 году участники группы оказались за решеткой после концерта в Массачусетсе. Полиция арестовала вокалиста и клавишника группы Rammstein за использование неподобающих приемов на сцене. Инцидент произошел во время исполнения песни „Buck Dich“, когда Линдеманн имитировал анальный секс с Лоренцем с помощью искусственного фаллоса.
Группа также столкнулась с проблемами во время выступлений в своей стране. В Германии хореография песни „Ich tue Dir weh“ была запрещена, поскольку ее посчитали оскорбительной для молодежи. В 2009 году продажи альбома „Liebe ist Für Alle Da“ также были запрещены. Власти Германии посчитали, что обложка пластинки оказывает негативное влияние на психическое здоровье детей и подростков, поскольку она явно демонстрирует примеры садизма и мазохизма.
В течение еще нескольких месяцев группе приходилось улаживать спор, но это не изменило их настрой. По словам источников, участникам Rammstein понравилось внимание, которое они получили. Тревожные звоночки зазвучали снова, когда группа выпустила песню „Wiener Blut“, в которой говорится о жизни Йозефа Фитца. Речь шла об австрийце, осужденном за изнасилование своей дочери. Девочке пришлось выдержать 24 года жестокого обращения.
Шокирующий инцидент произошел и в России в 2019 году. Гитаристы Пауль Ландерс и Рихард Круспе обменялись жарким поцелуем на концерте в Москве. Это был прямой протест против российских дискриминирующих ЛГБТ-людей законов, пишет Rolling Stone. Поцелуй произошел через месяц после убийства российской ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Группа неоднократно пыталась дать понять, что не поддерживает никакие фашистские или нацистские движения. Для этого была написана песня „Links 1 2 3“. Rammstein утверждают, что текст песен отражает то, что происходит в современном обществе, и не имеет ничего общего с их собственным мировоззрением.