20.07.2022, 19:48
ВИДЕО RUSDELFI | „Со всеми дружим, всех любим“. На концерт Rammstein приехали фанаты из России и Беларуси(21)
Легендарная группа Rammstein совсем скоро выйдет на сцену Певческого поля. Корреспондент RusDelfi Алина Захарова поговорила с фанатами Rammstein.
Гости из Беларуси с юмором рассказали, что „оттуда еще выпускают, но только на Rammstein“.
Россиянка говорит, что ждала этого концерта три года, добираться из России было тяжело - ехали целые сутки.
Другие гости из Минска тоже долго стояли на границе, но все же доехали до Таллинна. „Не все дошли, у нас были потерянные воины“, - говорит мужчина. Он отметил, что на Певческом поле царит дружественная атмосфера: „У нас тут везде друзья, со всеми дружим, всех любим!“