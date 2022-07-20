ВИДЕО RUSDELFI | „Со всеми дружим, всех любим“. На концерт Rammstein приехали фанаты из России и Беларуси

Гости из Беларуси с юмором рассказали, что „оттуда еще выпускают, но только на Rammstein“.

Россиянка говорит, что ждала этого концерта три года, добираться из России было тяжело - ехали целые сутки.

Другие гости из Минска тоже долго стояли на границе, но все же доехали до Таллинна. „Не все дошли, у нас были потерянные воины“, - говорит мужчина. Он отметил, что на Певческом поле царит дружественная атмосфера: „У нас тут везде друзья, со всеми дружим, всех любим!“