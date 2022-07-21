Могилу Юрия Шатунова приходится усиленно охранять

В „Ритуале“ подчеркнули, что ограничений к посещению места захоронения Юрия Шатунова нет. „В связи с интенсивным потоком граждан был выставлен дополнительный пост охраны для обеспечения правопорядка. Все желающие могут подойти к могиле и возложить цветы в рабочие часы Троекуровского кладбища с 9.00 до 19.00“, — уточнили в администрации Троекуровского кладбища.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство кладбища якобы постановило, что теперь желающие смогут увидеть могилу покойного исполнителя только на расстоянии. Такое решение, как утверждалось, было принято в связи с поведением поклонников экс-вокалиста „Ласкового мая“. Сообщалось, что фанаты танцевали, делали селфи и распевали песни рядом с местом захоронения Шатунова.