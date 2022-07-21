Шоубиз
21.07.2022, 13:24

Экстренно госпитализирован Сергей Проханов

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Сергей Проханов
Сергей Проханов
ФОТО: Youtube

Актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Врачи диагностировали у 69-летнего основателя и президента Театра Луны желудочное кровотечение. Утверждается, что сейчас Проханов находится под наблюдением врачей.

Представители Проханова и Театра Луны пока не комментировали информацию о госпитализации. Кстати, две недели назад Проханов ушёл с поста художественного руководителя созданного им Театра Луны и пригласил на него актёра и депутата Евгения Герасимова. Сам же он занял специально созданный под себя пост президента театра.

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