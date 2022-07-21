Экстренно госпитализирован Сергей Проханов

Представители Проханова и Театра Луны пока не комментировали информацию о госпитализации. Кстати, две недели назад Проханов ушёл с поста художественного руководителя созданного им Театра Луны и пригласил на него актёра и депутата Евгения Герасимова. Сам же он занял специально созданный под себя пост президента театра.