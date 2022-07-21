21.07.2022, 13:24
Экстренно госпитализирован Сергей Проханов(7)
ФОТО: Youtube
Актер Сергей Проханов экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
Врачи диагностировали у 69-летнего основателя и президента Театра Луны желудочное кровотечение. Утверждается, что сейчас Проханов находится под наблюдением врачей.
Представители Проханова и Театра Луны пока не комментировали информацию о госпитализации. Кстати, две недели назад Проханов ушёл с поста художественного руководителя созданного им Театра Луны и пригласил на него актёра и депутата Евгения Герасимова. Сам же он занял специально созданный под себя пост президента театра.