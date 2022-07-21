ГАЛЕРЕЯ | „Белоснежка, секси-рокерши, ирокезы“: Смотрите, в каких смелых образах зрители пришли на Rammstein

В среду известнейшая метал-группа Германии Rammstein выступила на Певческом поле в Таллинне. Этого концерта ждали три года. Концерт продолжался более полутора часов. Перед его началом у Певческого поля стояли огромные очереди, и далеко не все успели к первым песням. Из присланных в редакцию RusDelfi фотографий, мы отобрали самые классные образы. Смотрите в нашей галерее!