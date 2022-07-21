Шоубиз
21.07.2022, 15:52

Элтон Джон уходит со сцены

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Britain BST Hyde Park
Britain BST Hyde Park
ФОТО: Alberto Pezzali | Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

На своем 55-м концерте, прошедшем в Детройте штата Мичиган, британский исполнитель Элтон Джон сообщил, что завершает концертную деятельность, сообщает Общественная служба новостей.

По словам 75-летнего певца, у него нет больше желания ездить по всему миру.

„Теперь я могу сказать вам, что это все. Я не останусь без музыки, но я больше не хочу мотаться по свету. Я занимаюсь этим с 17 лет“, — отметил сэр Элтон Джон.

Правда, уйдёт Элтон не сразу. До этого нужно довести до конца прощальный тур Farewell Yellow Brick Road Tour. Планируется, что он продлится до июля 2023 года.

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