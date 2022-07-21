Элтон Джон уходит со сцены

По словам 75-летнего певца, у него нет больше желания ездить по всему миру.

„Теперь я могу сказать вам, что это все. Я не останусь без музыки, но я больше не хочу мотаться по свету. Я занимаюсь этим с 17 лет“, — отметил сэр Элтон Джон.