„Только через мой труп“: Елена Степаненко отказалась делить сцену с Евгением Петросяном

„Елена Григорьевна поставила ультиматум: с Петросяном на одну сцену не выйдет. Мол, чтобы ноги не было! Организаторы думали, что она уже остыла. Хотели даже совместный номер им предложить на „Юморине“. Но — нет. Елена приедет только в том случае, если не увидит бывшего“, — подчеркнул инсайдер.

Организаторы „Юморины“ уже нашли способ, как исполнить пожелание юмористки. Два дня на сцене фестиваля будет выступать Степаненко, а другие два дня — Петросян.

Брак юмористов был расторгнут в ноябре 2018 года. Петросян и Степаненко провели в браке 33 года. Через год после развода артист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Первенец пары Ваган родился в марте 2020 года.

Сам Петросян, кстати, недавно признался, что надеялся на цивилизованный развод и даже надеялся, что творческий дуэт со Степаненко получится сохранить.