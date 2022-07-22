Битой неймется: Эмбер Херд обжаловала приговор по делу о клевете против Деппа

„Мы считаем, что суд допустил ошибки, которые помешали вынесению справедливого приговора, соответствующего Первой поправке. Поэтому мы обжалуем приговор. Хотя мы понимаем, что сегодняшний иск зажжет костры в Twitter“, — гласит заявление юристов.

Неделю назад, 14 июля, суд уже отклонил иск Херд о начале нового разбирательства по заявлению ее экс-супруга. Актриса объяснила свое желание продолжить судебный процесс тем, что якобы один из присяжных на уже состоявшихся слушаниях был не тем, кого вызывали в инстанцию.

Это, по словам звезды, нарушило ее право на беспристрастный справедливый суд. Однако требование Херд было отклонено — судья подчеркнула в заключении, что „присяжный прошел все проверки“.

Вердикт по скандальному делу Джонни Деппа и Эмбер Херд был оглашен 1 июня в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение приняли в пользу звезды „Пиратов Карибского моря“ по двум пунктам.

Его бывшую жену признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Херд обязали выплатить экс-супругу 15 миллионов долларов, из которых 10 — компенсация, а еще пять — штраф. В итоге взыскание в пользу государства было сокращено до 350 тысяч долларов.

После победы в суде Депп признался, что присяжные „сумели вернуть ему жизнь“. Он выразил признательность всем людям, что верили в него и позволили показать ему истину вне зависимости от итогового приговора.