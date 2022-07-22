Завершено предварительное расследование дела о нападении на вдову Александра Градского
Следствие завершило предварительное расследование уголовного дела о нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Предварительное расследование уголовного дела окончено в отношении одного из участников организованной группы, обвиняемого в хищении у женщины 100 млн руб.
Ранее судимому мужчине 1994 года рождения предъявили обвинение в разбое, совершенном в особо крупном размере. Расследование находилось на контроле руководства следственного департамента МВД России, добавила Волк.
Днем 16 января трое неизвестных спровоцировали в Подмосковье ДТП с участием автомобиля Марины Коташенко. После этого они подсели в машину вдовы Градского и, угрожая оружием, заставили ее отвезти их в коттеджный поселок, где проживает женщина. Впоследствии они забрали у Коташенко 100 млн рублей наличными, которые она хранила под кроватью. Затем пострадавшая отвезла злоумышленников в сторону Апрелевки, где они пересели в собственный автомобиль, где их ждал еще один подельник, и скрылись в неизвестном направлении. Очевидцем происшествия стал охранник жилого комплекса.
26 января один из грабителей признал вину в суде.