Она вам не Диман: на Таймыре спасли белую медведицу, заодно дав ей имя

В итоге медведя спасли. Но оказалось, что это не медведь, а медведица. И если изначально его хотели назвать Диманом в честь обнаружившего хищника местного жителя, то пришлось менять планы. Чтобы Дмитрию не было совсем обидно, он сам придумал имя „девушке“. Он сказал, что уменьшительными словами („деточка“, „конфеточка“) он называет домашних, а тут в голову первой пришла Монеточка. К одноимённой певице это не имеет отношения.