Она вам не Диман: на Таймыре спасли белую медведицу, заодно дав ей имя(6)
Белый медведь с застрявшей во рту металлической банкой из-под сгущёнки вышел за помощью к людям в таймырский посёлок Диксон на севере Красноярского края.
Чтобы помочь краснокнижному животному, экстренно вылетели московские ветеринары. Чтобы потом легче было пережить шок, бедняге привезли ещё и 50 килограммов рыбы.
В итоге медведя спасли. Но оказалось, что это не медведь, а медведица. И если изначально его хотели назвать Диманом в честь обнаружившего хищника местного жителя, то пришлось менять планы. Чтобы Дмитрию не было совсем обидно, он сам придумал имя „девушке“. Он сказал, что уменьшительными словами („деточка“, „конфеточка“) он называет домашних, а тут в голову первой пришла Монеточка. К одноимённой певице это не имеет отношения.
Напомним, что подобный случай произошёл в книге о жителях Простоквашино. Когда у коровы Мурки родился телёнок, Дядя Фёдор, Шарик и Матроскин устроили голосование: каждый написал свой вариант имени и вытянули случайный. Правда, этим вариантом стал Чайник, который почему-то первым пришёл в голову Шарику. Пришлось тянуть бумажку заново. Хорошо, что Дмитрий думает о более важных вещах — например, монетах.