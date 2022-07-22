22.07.2022, 19:00
ВИДЕО | „Давно не рекламировал“: Максим Галкин зовет на свои концерты в Эстонии(36)
ФОТО: Youtube
Максим Галкин и Алла Пугачёва вновь вместе — теперь они ещё и съездили в гости к Лайме Вайкуле, которой, судя по последним новостям, поддержка старых друзей особенно важна.
Но просто снять видео на тему „едем к Лайме“ Максиму Галкину, видимо, показалось скучным — даже „засветив“ супругу на заднем плане и осыпав её комплиментами.
Максим напомнил, что уже совсем скоро — 8, 9 и 10 августа — три его концерта в Эстонии, на которые ещё можно купить билеты. „Обеспечивает семью“, — прокомментировала это Алла Борисовна.