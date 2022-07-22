Шоубиз
22.07.2022, 19:00

ВИДЕО | „Давно не рекламировал“: Максим Галкин зовет на свои концерты в Эстонии

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Максим Галкин
Максим Галкин
ФОТО: Youtube

Максим Галкин и Алла Пугачёва вновь вместе — теперь они ещё и съездили в гости к Лайме Вайкуле, которой, судя по последним новостям, поддержка старых друзей особенно важна.

Но просто снять видео на тему „едем к Лайме“ Максиму Галкину, видимо, показалось скучным — даже „засветив“ супругу на заднем плане и осыпав её комплиментами.

Максим напомнил, что уже совсем скоро — 8, 9 и 10 августа — три его концерта в Эстонии, на которые ещё можно купить билеты. „Обеспечивает семью“, — прокомментировала это Алла Борисовна.

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