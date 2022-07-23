Imagine Dragons займется сбором средств на машины скорой помощи для Украины

Imagine Dragons заявили в соцсетях, что для них было честью пообщаться с Зеленским, и призвали присоединиться к сбору средств. „Для нас, живущих в мире и безопасности, слишком легко забыть об этой трагедии, в которой так много людей просыпаются каждый день“, — заявили они.