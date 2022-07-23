Imagine Dragons займется сбором средств на машины скорой помощи для Украины
Американская группа Imagine Dragons стала амбассадором платформы по сбору пожертвований для Украины United24, — пишет „Медуза“. Об этом сообщил вечером 22 июля президент Украины Владимир Зеленский после видеоконференции с участниками коллектива.
По словам Зеленского, музыканты будут заниматься направлением медицинской помощи и „их первым проектом будет сбор средств на машины скорой помощи“.
Imagine Dragons заявили в соцсетях, что для них было честью пообщаться с Зеленским, и призвали присоединиться к сбору средств. „Для нас, живущих в мире и безопасности, слишком легко забыть об этой трагедии, в которой так много людей просыпаются каждый день“, — заявили они.
Власти Украины запустили платформу по сбору пожертвований United24 в мае. Через нее собирают деньги на оборону и разминирование, на гуманитарную и медицинскую помощь, а также на восстановление страны. Деньги, отправленные через United24, поступают на счета украинского Нацбанка.