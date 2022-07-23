Ты охотник или бесогон? Никиту Михалкова обвиняют в убийствах собак

„Я сидела на ужине в доме на Кутузовском у моего приятеля, английского журналиста, рядом с Татьяной, которая почему-то знала, что я безумная собачница, и что у меня куча собак. И она с грустью мне поведала, что сама любит собак, но Никита отстреливает любую собаку, которая каким-то образом оказывается на их участке на Николиной Горе, прямо стреляет по ним прицельно“, — написала Слоним.

При этом журналистка уточнила, что на глазах у Татьяны Михалковой в тот момент навернулись слезы. Комментаторы удивились написанному и раскритиковали режиссера за жестокое обращение с животными.

„Какой ужас“; „Да, на Николиной о нем такие разговоры ходили. И кошек тоже, говорили, отстреливал“; „Была уверена, что михалков именно так и относится к животным“; „Так и видится, как после выстрела любит вишенку скушать из манерной корзиночки“; „И больше нет никакого Михалкова — есть только живодёр“; — написали пользователи Сети. Хотя были и другие мнения: „Не верю. Всё дело в больной голове Татьяны“, „У кого не было идиотских поступков в молодости? Своё бревно вытащите с глаза“. Впрочем, защитники оказались в меньшинстве.