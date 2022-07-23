Шоубиз
23.07.2022, 18:37

ФОТО | Юлию Барановскую опять заподозрили в звездном романе — на этот раз с Егором Кридом

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Юлия Барановская
Юлия Барановская
ФОТО: Youtube

Юлия Барановская опубликовала совместное фото с Егором Кридом, снабдив его эмодзи в виде сердечка. Естественно, этого оказалось достаточно, чтобы поклонники чуть ли не поженили звёзд.

Телеведущая сфотографировался с музыкантом за кулисами во время мероприятия, на котором выступал Крид. Для встречи с рэпером она оделась эффектно — в яркое красное облегающее платье, а также нанесла вызывающий мейкап.

Барановская раньше уже упоминала Крида, когда журналисты пытались приписать ей роман с певцом Григорием Лепсом.

„У меня каждый день новый роман. А можно мне роман с Егором Кридом?“ — как-то обмолвилась она. Вероятно, в шутку. А может, и открыто намекнула, но так, что никто этого даже не понял.

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