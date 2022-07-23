ФОТО | Юлию Барановскую опять заподозрили в звездном романе — на этот раз с Егором Кридом

Телеведущая сфотографировался с музыкантом за кулисами во время мероприятия, на котором выступал Крид. Для встречи с рэпером она оделась эффектно — в яркое красное облегающее платье, а также нанесла вызывающий мейкап.

„У меня каждый день новый роман. А можно мне роман с Егором Кридом?“ — как-то обмолвилась она. Вероятно, в шутку. А может, и открыто намекнула, но так, что никто этого даже не понял.