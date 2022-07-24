В России сорвали два концерта группы Anacondaz подряд

„Концерт сегодня по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или каких-то еще сказочных инстанциях, а сегодня концерта не будет, и мы обязаны уведомить людей об этом“, — рассказали сами музыканты в своем Telegram-канале после отмены концерта в Екатеринбурге.

Официальная причина, которую сформулировала администрация города, довольно загадочна: „в связи с нарушением требований действующего законодательства, а также отсутствием согласования особенностей обеспечения правопорядка при проведении мероприятия с УМВД России по Екатеринбургу“. „Они по сути ничего не говорят. Гуляй, Вася, жуй опилки. Жалуйся в прокуратуру или куда хочешь жалуйся“, — перевёл это солист группы Артём Хорев.

В Перми группе удалось отыграть аж четыре песни, после чего заявилась полиция и попросила всех покинуть площадку.

Стоит напомнить, что группа Anacondaz входит в неофициальный пока "чёрный список“ российских музыкантов, жизнь которых существенно усложнилась после того, как они не поддержали военную агрессию российских властей в Украине.