Филиппа Киркорова пытаются изгнать из Анапы(15)
Жители Анапы потребовали у губернатора Кубани запретить концерт Филиппа Киркорова. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении редакции издания „Подъем“.
Авторы обращения пожаловались, что певец якобы „призывает принять ценности ЛГБТ“. „Покупкой билетов люди поддерживают все сатанинские выходки этого „артиста“: и гомосексуальные извращения, и пляски на кресте, и сатанинские украшения, и прочие призывы молодежи к разврату и праздности“, — в частности, говорится в письме.
Также члены „Объединенного родительского собрания Юга России“, написавшие письмо, уверяют, что собрали более 3 тыс. подписей за отмену концерта.
Шоу Киркорова должно состояться в Анапе 25 июля. Ранее концерты народного артиста России отменили в Ставрополе, Пятигорске и Майкопе.