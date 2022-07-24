Филиппа Киркорова пытаются изгнать из Анапы

Авторы обращения пожаловались, что певец якобы „призывает принять ценности ЛГБТ“. „Покупкой билетов люди поддерживают все сатанинские выходки этого „артиста“: и гомосексуальные извращения, и пляски на кресте, и сатанинские украшения, и прочие призывы молодежи к разврату и праздности“, — в частности, говорится в письме.