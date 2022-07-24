Шоубиз
24.07.2022, 13:26

Филиппа Киркорова пытаются изгнать из Анапы

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
ФОТО: Youtube

Жители Анапы потребовали у губернатора Кубани запретить концерт Филиппа Киркорова. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении редакции издания „Подъем“.

Авторы обращения пожаловались, что певец якобы „призывает принять ценности ЛГБТ“. „Покупкой билетов люди поддерживают все сатанинские выходки этого „артиста“: и гомосексуальные извращения, и пляски на кресте, и сатанинские украшения, и прочие призывы молодежи к разврату и праздности“, — в частности, говорится в письме.

Также члены „Объединенного родительского собрания Юга России“, написавшие письмо, уверяют, что собрали более 3 тыс. подписей за отмену концерта.

Шоу Киркорова должно состояться в Анапе 25 июля. Ранее концерты народного артиста России отменили в Ставрополе, Пятигорске и Майкопе.

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