Tопчик
24.07.2022, 19:36

Гость случайно убил невесту во время свадьбы

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blood rose
blood rose
ФОТО: Photo by Alexandre Boucey on Unsplash

Невеста в иранском городе Фирузабад погибла на собственной свадьбе от шальной пули. Об этом сообщает издание The Sun.

Жертвой несчастного случая стала 24-летняя Махваш Лехей. В разгар вечеринки один из гостей дважды выстрелил из охотничьего ружья и случайно попал ей в голову. В состоянии комы Лехей доставили в больницу, вскоре она скончалась. Кроме нее во время стрельбы пострадали еще двое гостей.

Виновником смерти новобрачной стал 36-летний двоюродный брат жениха, который, как выяснилось позже, почти не умеет обращаться с оружием. Мужчина сбежал с места происшествия, однако его задержала полиция. При нем обнаружили ружье, из которого он убил Лехей. Разрешения на владение у иранца не было.

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