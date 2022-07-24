Гость случайно убил невесту во время свадьбы

Жертвой несчастного случая стала 24-летняя Махваш Лехей. В разгар вечеринки один из гостей дважды выстрелил из охотничьего ружья и случайно попал ей в голову. В состоянии комы Лехей доставили в больницу, вскоре она скончалась. Кроме нее во время стрельбы пострадали еще двое гостей.

Виновником смерти новобрачной стал 36-летний двоюродный брат жениха, который, как выяснилось позже, почти не умеет обращаться с оружием. Мужчина сбежал с места происшествия, однако его задержала полиция. При нем обнаружили ружье, из которого он убил Лехей. Разрешения на владение у иранца не было.