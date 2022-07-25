Джейсон Момоа чудом уцелел в страшном ДТП

Как стало известно, Джейсон Момоа ехал на своем ретро-автомобиле по извилистой горной дороге, когда из ниоткуда на встречную полосу вылетел мотоциклист. Столкновение произошло на крутом повороте. Молодой человек на мотоцикле врезался в левую сторону машины, пролетел по капоту и буквально взлетел в воздух. Джейсон Момоа, в свою очередь, отлетел на машине вбок и должен был остаться с поломанными ребрами, но этого не произошло.