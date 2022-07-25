Эмин Агаларов воссоединился со второй женой

Музыкант и предприниматель Эмин Агаларов объявил о воссоединении со своей бывшей женой Аленой Гавриловой. Заявление он сделал во время интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

Расставание Агаларова со второй супругой произошло вскоре после того, как она родила от него дочь. Брак просуществовал два года, а его расторжение стало для всех неожиданностью. 42-летний музыкант нечасто говорит о личной жизни. Слухи о воссоединении со второй супругой Аленой породил совместный клип с его экс-избранницей, содержащий много намеков. При этом пара никак не комментировала их.

„Это правда. Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал“, — подтвердил слухи Эмин Агаларов.

По признанию певца, у него сложились хорошие отношения с бывшей супругой Лейлой Алиевой — дочерью президента Азербайджана. Она родила от Агаларова двух сыновей.

„Это большой плюс для всех. Недавно мы ездили отдыхать. Была и Алена, и первая супруга моя, и все дети мои. Все друг с другом общаются. Супруги даже общаются без меня между собой. У всех достаточно дружные отношения и в контексте детей для меня это всегда было важно“, — сказал музыкант.