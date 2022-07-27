ГОРЯЧИЕ КАДРЫ | Певица Heleza сняла одежду и показала свои соблазнительные изгибы!

Стильная татуировка со скрытым посылом добавляет привлекательности и, конечно же, некой загадочности сексуальному телу певицы. Если более десяти лет назад чернила под кожу вводили немногие, то сейчас ситуация иная. Украсить свое тело решились и многие известные эстонцы.

Например, у певицы Heleza всего шесть татуировок, последнюю из которых она сделала всего две недели назад. На руке у нее красуется французское слово „amour“. Некоторое время певица жила во Франции в качестве студентки по обмену.