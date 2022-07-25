„Преднамеренное убийство“: Андрей Разин вновь прокомментировал смерть Юрия Шатунова

„Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать при таком серьезном графике. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек, помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, того, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит…“ — заявил Разин.