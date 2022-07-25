Шоубиз
25.07.2022, 14:50

Теперь официально: Евровидение перенесено из Украины в Великобританию

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Eurovision
Eurovision
ФОТО: CORINNE CUMMING 2022

Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен Евровидение-2023 всё же пройдет в Великобритании.

„Европейский вещательный союз и (британская телерадиовещательная корпорация) Би-би-си рады подтвердить, что конкурс песен Евровидение-2023 пройдет в Соединенном Королевстве“, — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что Украина как страна, победившая на Евровидении-2022, сразу пройдет в финал конкурса в следующем году. Теперь в Великобритании приступят к выбору города, который примет мероприятие.

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