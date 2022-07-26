26.07.2022, 20:42
LOBODA в своих социальных сетях анонсировала тур по городам Европы и Америки
ФОТО: pressifoto
Важно, что половина собранных средств от концертов будет переведена на помощь и поддержку родному городу певицы - Ирпень.
„Я готовлю для вас новую концертную программу и своё сердце, в котором сегодня много боли… Но оно открыто для вас и для добрых дел, которые сегодня нужны как никогда! Приходите! И мы вместе станцуем и споём, поплачем и посмеёмся, и попробуем жить дальше.“ — сказала в своём видео LOBODA.
Певица уже анонсировала первые даты и города своих выступлений:
12 августа - Таллин;
14 августа - Рига;