LOBODA в своих социальных сетях анонсировала тур по городам Европы и Америки

„Я готовлю для вас новую концертную программу и своё сердце, в котором сегодня много боли… Но оно открыто для вас и для добрых дел, которые сегодня нужны как никогда! Приходите! И мы вместе станцуем и споём, поплачем и посмеёмся, и попробуем жить дальше.“ — сказала в своём видео LOBODA.