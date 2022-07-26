Шоубиз
26.07.2022, 20:42

LOBODA в своих социальных сетях анонсировала тур по городам Европы и Америки

 
Loboda
Loboda
ФОТО: pressifoto

Важно, что половина собранных средств от концертов будет переведена на помощь и поддержку родному городу певицы - Ирпень.

„Я готовлю для вас новую концертную программу и своё сердце, в котором сегодня много боли… Но оно открыто для вас и для добрых дел, которые сегодня нужны как никогда! Приходите! И мы вместе станцуем и споём, поплачем и посмеёмся, и попробуем жить дальше.“ — сказала в своём видео LOBODA.


Певица уже анонсировала первые даты и города своих выступлений:

12 августа - Таллин;

14 августа - Рига;



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