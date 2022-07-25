ВИДЕО | Ругался на Путина и разбрасывал осколки: пьяный водитель в Пярну уснул за рулем, но чудом избежал страшной аварии

На видео также слышно, как мужчины, ставшие очевидцами происшествия, обсуждают случившееся. По их словам, удар оказался настолько сильным, что двигатель оказался в канаве в 20 метрах от фургона.

„Что ты употреблял?“ - спрашивает один из водителей, оказавшихся рядом.

„Алкоголь. Я уснул, б**ть!“ - отвечает водитель фургона.

Помимо прочих ругательств, виновник прошелся и по Путину, утверждая, что именно тот виноват в аварии.

На момент публикации статьи пост в социальной сети набрал свыше ста комментариев.

„Некоторые водители фургонов считают, что они управляют самолетом. Хорошо, что никого не убил“, - написал один из комментаторов.

Полиции стало известно об инциденте. По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Индрека Хирса, 24 июля в 08:19 на 1-м километре дороги Перила-Янеда в волости Раазику Харьюского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав соответствующей категории на фургоне Renault Trafic заехал справа от дороги в канаву, а затем перевернулся на дороге. Водитель транспортного средства был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.