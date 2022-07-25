Умер актер Дэвид Уорнер, которого вы наверняка видели в кино

Причиной смерти, уточнили в семье артиста, стали осложнения, связанные с онкологическим заболеванием. „В последние полтора года он принимал свой диагноз с характерными ему честью и изяществом. Мы, его друзья и семья, будем скучать по нему и запомним его как доброго, щедрого и сочувствующего человека, партнера и отца, чья выдающаяся работа затронула жизни так многих за эти годы“, — говорится в сообщении семьи.