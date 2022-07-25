Умер актер Дэвид Уорнер, которого вы наверняка видели в кино(1)
Не дожив буквально четырёх дней до 81-го дня рождения, умер британский актёр Дэвид Уорнер. Об этом сообщает The Guardian.
Причиной смерти, уточнили в семье артиста, стали осложнения, связанные с онкологическим заболеванием. „В последние полтора года он принимал свой диагноз с характерными ему честью и изяществом. Мы, его друзья и семья, будем скучать по нему и запомним его как доброго, щедрого и сочувствующего человека, партнера и отца, чья выдающаяся работа затронула жизни так многих за эти годы“, — говорится в сообщении семьи.
Последние дни артист провел в доме престарелых Денвилл-холл для актеров и представителей других театральных профессий.
Среди фильмов и сериалов с участием Уорнера можно вспомнить „Омен“, „Аэропорт-79“, „Путешествие в машине времени“, „Женщина французского лейтенанта“, „Музей восковых фигур“, „Твин Пикс“, „Титаник“, „Командир эскадрильи“, „Планета обезьян“, „Санта-Хрякус“, „Чёрная смерть“, „Доктор Кто“, „Мэри Поппинс возвращается“.