„Секс после 40 прекрасен“: откровения Анны Семенович

Певица уверена, что после 40 лет жизнь только начинается. Семенович, которой весной стукнуло 42, откровенно призналась, что не жалуется в том числе и на нехватку интима. Правда, пышногрудая артистка не стала раскрывать имя своего избранника.

„Секс после сорока есть и он прекрасен! Я всегда скрывала свою личную жизнь от посторонних, и буду продолжать это делать впредь!“ — заявила артистка.

Бывшая фигуристка рассказала, что с возрастом изменила отношение к своей внешности. Сейчас Анна считает себя красивой женщиной: отражение в зеркале ей нравится. Семенович как никогда уверена в себе, также стала внимательнее относится к своему здоровью, отдыху и желаниям. „После 40 я перестала запахивать себя. Женщина — это не паханая лошадь“, — отмечает певица.