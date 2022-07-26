ВИДЕО | Дженнифер Лопез в рекламе продемонстрировала свой многомиллионный зад(4)
53-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес (а теперь Аффлек) снялась в рекламе крема для ягодиц именной марки косметики JLo Beauty. Видеоролик был опубликован в официальном аккаунте бренда в социальных сетях.
Дженнифер Лопес анонсировала выход собственной линейки средств по уходу за телом. Первым продуктом, который стал доступен для покупки в день рождения поп-иконы, 24 июля, — крем для ягодиц. Об этом певица и актриса рассказала в соцсетях бренда JLo Beauty, выпустив соответствующий рекламный видеоролик. В кадре 52-летняя Джей Ло танцует сразу в нескольких купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру, и позирует обнаженной посреди тропических джунглей, прикрывшись листьями.
Напомним, что Дженнифер застраховала свою пятую точку. Правда, в вопросе о сумме источники сильно противоречат друг другу — от 27 до 300 млн долларов.