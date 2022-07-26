ВИДЕО | Дженнифер Лопез в рекламе продемонстрировала свой многомиллионный зад

Дженнифер Лопес анонсировала выход собственной линейки средств по уходу за телом. Первым продуктом, который стал доступен для покупки в день рождения поп-иконы, 24 июля, — крем для ягодиц. Об этом певица и актриса рассказала в соцсетях бренда JLo Beauty, выпустив соответствующий рекламный видеоролик. В кадре 52-летняя Джей Ло танцует сразу в нескольких купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру, и позирует обнаженной посреди тропических джунглей, прикрывшись листьями.