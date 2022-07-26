На стендап-комика Данилу Поперечного пожаловались в полицию из-за негативных постов о „спецоперации“

Как утверждается, жалобу на Поперечного написал некий Максим Васильев в ОВД по Ярославскому району Москвы. Он заявил, что комик неоднократно негативно высказывался в инстаграме о российской „спецоперации“ в Украине.

Статья о „дискредитации“ Вооруженных сил появилась в административном кодексе РФ в начале марта. Она предполагает наказание в виде штрафов (по курсу) от 500 до 17 тыс. евро.

Сам Поперечный в комментарии „Север.Реалии“ сказал, что узнал о проверке из СМИ и никто из правоохранительных органов с ним не связывался. В сторис инстаграма он заявил следующее: „Я в России. Я не дискредитировал ВС РФ никоим образом и свято в это верю“.

После вторжения России в Украину Поперечный покинул страну и выступил против войны. Он опубликовал в соцсетях 18-минутное видео о своем отношении к происходящему, но позднее удалил его по требованию Роскомнадзора. „Потому что, если я собираюсь вернуться в Россию (а я собираюсь), выбор становится очень простой: либо закрываешь видео, либо закрывают тебя“, — объяснял свое решение Поперечный.

