29.07.2022, 12:19
Возлюбленная Танеля Падара рассказала, что заставило ее во время беременности принимать сильнодействующие препараты(1)
ФОТО: | Anne&Stiil
„Дни тянутся медленно, а годы проходят гораздо быстрее“, - признается известная блогер Лорен Вилльманн (26), глядя на полугодовалую дочь в коляске. Она знает, как недолго дети остаются маленькими, и приняла сознательное решение сделать их сейчас своим главным приоритетом. „Я не спешу разлучать детей с собой“.
Невозможно не заметить Лорен на улице - известная блогерша, молодая мама модельного роста с безупречным чувством стиля машет уже издалека. В ней столько дружелюбия, спокойствия и легкости, что это трудно не почувствовать. Однако на самом деле она очень обстоятельна, склонна к анализу и тактична – чем еще объяснить, что Лорен только сейчас решилась на свою первую личную историю в прессе.