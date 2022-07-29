Шоубиз
29.07.2022, 12:19

Возлюбленная Танеля Падара рассказала, что заставило ее во время беременности принимать сильнодействующие препараты

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Lauren Villmann
Lauren Villmann
ФОТО: Krõõt Tarkmeel | Anne&Stiil

„Дни тянутся медленно, а годы проходят гораздо быстрее“, - признается известная блогер Лорен Вилльманн (26), глядя на полугодовалую дочь в коляске. Она знает, как недолго дети остаются маленькими, и приняла сознательное решение сделать их сейчас своим главным приоритетом. „Я не спешу разлучать детей с собой“.

Невозможно не заметить Лорен на улице - известная блогерша, молодая мама модельного роста с безупречным чувством стиля машет уже издалека. В ней столько дружелюбия, спокойствия и легкости, что это трудно не почувствовать. Однако на самом деле она очень обстоятельна, склонна к анализу и тактична – чем еще объяснить, что Лорен только сейчас решилась на свою первую личную историю в прессе.

„Мой приоритет сейчас — быть матерью. У нас появилась Луна, старшая Линда, которой скоро три года, еще маленькая. Этот год был непростым, но он был намного лучше, чем предыдущий“, — говорит Лорен, глядя на коляску.

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