Возлюбленная Танеля Падара рассказала, что заставило ее во время беременности принимать сильнодействующие препараты

Невозможно не заметить Лорен на улице - известная блогерша, молодая мама модельного роста с безупречным чувством стиля машет уже издалека. В ней столько дружелюбия, спокойствия и легкости, что это трудно не почувствовать. Однако на самом деле она очень обстоятельна, склонна к анализу и тактична – чем еще объяснить, что Лорен только сейчас решилась на свою первую личную историю в прессе.