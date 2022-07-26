Скрепы против скреп: Киркоров „присягнул на верность“ режиму, но его гастроли в Крыму могут сорваться

Долгое время Филипп Киркоров соблюдал нейтралитет: и не высказывался против войны, как Максим Галкин, и не выступал за, как Николай Басков. Разве что пытался аккуратно защищать то Виктора Медведчука от украинцев, то уже упомянутого Галкина (а также Аллу Пугачёву) от обозлившейся „патриотической“ общественности.

Но в какой-то момент эта тактика показала свою полную неэффективность. Во-первых, даже такие шаги вызвали негативную реакцию с той или другой стороны. Во-вторых, „танец на кресте“ на юбилейных концертах вызвал большую обиду у верующих. Не помогли ни извинения, ни замена номера: концерты „короля поп-музыки“ стали отменять.

Наконец, Киркоров решился — и позвал на свои концерты в Ялте и Феодосии. „Я так хочу увидеть всех крымчан, но особенно буду ждать наших героев. Я приглашаю на свой концерт раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях“, — добавил он при этом.

По этому поводу расстроился писатель Захар Прилепин. „Умерла надежда увидеть другой голубой огонёк и жить при другой культуре. Через полгода мы увидим ровно те же самые лица“, — сокрушается он.

Но рано ему огорчаться. „Православная общественность“ написала послание министрам культуры России и Крыма с требованием „предпринять все возможные меры по отмене всех запланированных концертов этого артиста на территории Святой Крымской земли, обагрённой кровью святых мучеников“. Ее поддержал Дмитрий Певцов, который раньше был просто артистом с резкими высказываниями, а теперь ещё и депутат Государственной Думы. „Пошлое сатанинское действо с элементами скрытой и открытой ЛГБТ-пропаганды“, — негодует он. „Сатанистам не должно быть места на российское эстрады“, — полагает Певцов.

Удастся ли Киркорову сохранить возможность зарабатывать хотя бы в России?