26.07.2022, 17:16
В эту субботу в клубе Laev пройдет горячая вечеринка Russian Summer Vibes
ФОТО: Russian Summer Vibes
Совсем скоро, у самого берега Балтийского моря, под открытым небом террасы клуба Laev, продолжается серия эксклюзивных летних вечеринок – RUSSIAN SUMMER VIBES !!!Вас ждет уникальная атмосфера, яркие сеты именитых диджеев, ваши любимые русские хиты, свежий морской бриз и звездное небо над головой.
Мероприятие пройдёт на комфортной-застеклённой террасе!
Также на территории террасы и клуба Laev есть дополнительные зоны которые укроют вас от любого ненастья (крытая-застеклённая палатка, крытая терраса, огромная полусфера, с барами и столами.
Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/361879642764978