В эту субботу в клубе Laev пройдет горячая вечеринка Russian Summer Vibes

Мероприятие пройдёт на комфортной-застеклённой террасе!

Также на территории террасы и клуба Laev есть дополнительные зоны которые укроют вас от любого ненастья (крытая-застеклённая палатка, крытая терраса, огромная полусфера, с барами и столами.



Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/361879642764978