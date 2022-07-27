Победив отца, Бритни Спирс набросилась с обвинениями на мать

По мнению исполнительницы, ее отправка в лечебницу была запланирована заранее, однако Линн делала вид, что ничего не понимает. Это случилось в 2019 году, за день до того, как как отец певицы Джейми подал заявку на временное опекунство над дочерью.

Спирс также пожаловалась, что мать заставляла ее посещать собрания анонимных алкоголиков несмотря на то, что певица ненавидит спиртное. Певица назвала поступок родительницы насилием. В ответ на это Линн призналась в любви к дочери и захотела прийти к ней в гости.

„Мне жаль, что ты думаешь, что люди, которые любят тебя больше всего на свете, предали тебя! Позвольте мне прийти к вам. Я тебя люблю!“ — ответила на обвинения мать Спирс.