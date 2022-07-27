Группа „Руки вверх“ отреагировала на запрет въезда в Эстонию на 5 лет

„Мне жаль просто искренне зрителей в Эстонии, что они не смогут насладиться любимым концертом группы и будут приезжать в Россию ради того, чтобы его посмотреть. Я вообще существую и живу в своей стране, меня касаются вопросы своей страны и с удовольствием гастролирую по своей стране, мне прекрасно этого хватает. У нас огромные аншлаги были в каждом городе, поэтому, мне кажется, любви наших и моих зрителей хватит мне на всю жизнь. Я расстроился только из-за того, что какое-то количество людей не сможет посмотреть наш концерт, но я уверен, они к нам обязательно приедут“, — прокомментировал новость „Газете.ру“ Сергей Жуков.

В свою очередь директор группы Роберт Погосян сообщил, что в ближайшее время намерений выступит в Эстонии у „РВ“ и не было. Тем не менее, он поделился недоумением по поводу запрета: „У меня, единственное, есть вопрос, а за что запретили-то, что-то я не пойму. Что им плохого группа „Руки вверх“ сделала? Мы пели свои песни, не меняли даже репертуар“.

Напомним Роберту, что важно не только какие песни исполнять, но и где. В частности, участие в провластных конертах воспринимается как поддержка российской агрессии (даже если петь там „Давай за мир“, как это делала группа „Любэ“).

„Решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам „Руки Вверх“ является единственно правильным“, — заявил вчера глава МИД Урмас Рейнсалу. По его мнению, действия России в отношении Украины и украинцев являются также угрозой для Эстонии и других стран Европы.