Группе Little Big пришлось отменить тур по России

С августа по декабрь 2022 года у коллектива были запланированы почти три десятка выступлений по всей России, в том числе большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

24 июня Little Big выпустили клип „Generation cancellation“, который они назвали своим „антивоенным манифестом“. Тогда же музыканты официально объявили, что еще в марте уехали из России и сейчас проживают в Лос-Анджелесе.

Вчера член комитета Государственной Думы по культуре и искусству Соловьёв (но не тот) призвал запретить концерты группы, при этом несколько парадоксально предположив, что „наши граждане вряд ли будут ходить, если будут знать, что они проводят такую явную антироссийскую, русофобскую политику“.

Всего два года назад группа должна была представлять Россию на конкурсе Евровидения. Теперь нет ни группы, ни конкурса.