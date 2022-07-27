Погибла росийская блогерша-крановщица

32-летняя Эльвира Демидова работала на стройках, а в свободное от работы время прокачивала свой аккаунт в ТикТоке. К середине 2022 года у блогерши-крановщицы было больше 40 тысяч подписчиков.

Днём 26 июля козловой кран, в котором работала Эльвира, упал из-за сильного ветра на стройке компании „ДСУ Мостострой 11“. Женщина выпала из кабины с высоты 12 метров и скончалась на месте.

Без матери остались двое детей.

Эльвира снимала видео для ТикТока до последего дня жизни — даже при том, что в России официально это невозможно. Но есть обходные пути. Вот последняя и относительно недавняя записи. Осторожно: присутствует ненормативная лексика.