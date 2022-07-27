Вновь появились слухи о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой(7)
По данным СМИ, певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе разводятся. Об этом, например, сообщил портал Solenka.info со ссылкой на украинскую журналистку Алену Жужу, написавшую о расставании звездных супругов в своем блоге.
Журналистка заявила, что 59-летний Меладзе и 40-летняя Брежнева идеальной парой не были никогда — слухи об из разводе то и дело проскальзывали еще несколько лет назад.
Появилась даже информация о том, что Меладзе перевёз к себе в Италию бывшую супругу Яну Сумм. Правда, сама она опровергла эту информацию. По её словам, она действительно прилетала в Италию, но лишь для того, чтобы забрать их общую дочь Лию, которая на тот момент гостила у отца. Да и в возможный развод Меладзе и Брежневой она также не верит: „Я не знаю, как там у них было раньше, как сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке“.
Ранее по данным СМИ, разлад между Верой и Константином произошел из-за певицы Эрики Герцег, вступившую в группу „ВИА гра“ в 2015 году.
Брежнева на слухи реагировала шумно, а позже просто стала отшучиваться. Напомним, Вера и Константин начали встречаться в 2005 году, но официально расписались лишь спустя десятилетие.