Вновь появились слухи о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой

Появилась даже информация о том, что Меладзе перевёз к себе в Италию бывшую супругу Яну Сумм. Правда, сама она опровергла эту информацию. По её словам, она действительно прилетала в Италию, но лишь для того, чтобы забрать их общую дочь Лию, которая на тот момент гостила у отца. Да и в возможный развод Меладзе и Брежневой она также не верит: „Я не знаю, как там у них было раньше, как сейчас. Но по моим наблюдениям, все у них в семье в порядке“.