СМИ: Галкин и Пугачева продают замок и уезжают в США

По словам политолога Евгения Зайцева (который в свою очередь ссылается на анонимного „инсайдера“), известная семья планирует переехать в США. А сейчас, якобы супруги заняты активной распродажей всего движимого и недвижимого имущества на родине, чтобы перебраться в Америку не позднее зимы.

По некоторым данным, замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь был выставлен на продажу еще весной за 11,34 млн евро.

Ранее ходили слухи о том, что звездная пара оформляет гражданства Кипра, планируя перебраться туда на ПМЖ. Но Зайцев опроверг эту информацию и заявил, что в Калифорнии Алла Борисовна и Максим уже даже определились с домом, в котором будут жить. В ближайшем будущем у Галкина уже намечен тур по США.

Напомним, что до этого — 8, 9 и 10 августа — Максим выступит в Эстонии.