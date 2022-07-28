СМИ: Галкин и Пугачева продают замок и уезжают в США(8)
Жизнь самой известной семьи меняется каждую минуту. Еще недавно Алла Борисовна обещала осенью привести детей в российскую школу, а по итогу — повезет в американскую. Если, конечно, правдивой информацией обладают источники, на которые ссылается Woman.
По словам политолога Евгения Зайцева (который в свою очередь ссылается на анонимного „инсайдера“), известная семья планирует переехать в США. А сейчас, якобы супруги заняты активной распродажей всего движимого и недвижимого имущества на родине, чтобы перебраться в Америку не позднее зимы.
По некоторым данным, замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь был выставлен на продажу еще весной за 11,34 млн евро.
Ранее ходили слухи о том, что звездная пара оформляет гражданства Кипра, планируя перебраться туда на ПМЖ. Но Зайцев опроверг эту информацию и заявил, что в Калифорнии Алла Борисовна и Максим уже даже определились с домом, в котором будут жить. В ближайшем будущем у Галкина уже намечен тур по США.
Напомним, что до этого — 8, 9 и 10 августа — Максим выступит в Эстонии.