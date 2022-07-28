Шоубиз
28.07.2022, 13:00

СМИ: Галкин и Пугачева продают замок и уезжают в США

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Youtube

Жизнь самой известной семьи меняется каждую минуту. Еще недавно Алла Борисовна обещала осенью привести детей в российскую школу, а по итогу — повезет в американскую. Если, конечно, правдивой информацией обладают источники, на которые ссылается Woman.

По словам политолога Евгения Зайцева (который в свою очередь ссылается на анонимного „инсайдера“), известная семья планирует переехать в США. А сейчас, якобы супруги заняты активной распродажей всего движимого и недвижимого имущества на родине, чтобы перебраться в Америку не позднее зимы.

По некоторым данным, замок Галкина и Пугачевой в подмосковной деревне Грязь был выставлен на продажу еще весной за 11,34 млн евро.

Ранее ходили слухи о том, что звездная пара оформляет гражданства Кипра, планируя перебраться туда на ПМЖ. Но Зайцев опроверг эту информацию и заявил, что в Калифорнии Алла Борисовна и Максим уже даже определились с домом, в котором будут жить. В ближайшем будущем у Галкина уже намечен тур по США.

Напомним, что до этого — 8, 9 и 10 августа — Максим выступит в Эстонии.

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