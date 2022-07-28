Александр Васильев может быть наказан за призыв к миру

„Возможно, речь идет об открытом письме Висагинаскому муниципалитету Литвы. „Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Эта война безусловно, вызовет также и беспрецедентную изоляцию России и, более того, может привести к смертельной ядерной войны на планете Земля. — написал тогда Васильев. — Как пацифист, я решительно против всех войн, их обязательно нужно прекращать“ Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы! Да будет Мир!“