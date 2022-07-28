Александр Васильев может быть наказан за призыв к миру(13)
Ксения Собчак в своем Telegram-канале „Кровавая барыня“ сообщила, что историка моды Александра Васильева проверяют на „дискредитацию вооруженных сил РФ“.
По данным Собчак, полиция зарегистрировала соответствующее обращение 25 июля. В обращении указано, что ведущий „Модного приговора“ высказывался против спецоперации на Украине.
„Возможно, речь идет об открытом письме Висагинаскому муниципалитету Литвы. „Беспрецедентные амбиции воссоздания огромной Империи вызывают военную оккупацию, прямо сейчас разрушающую независимое государство Украины. Эта война безусловно, вызовет также и беспрецедентную изоляцию России и, более того, может привести к смертельной ядерной войны на планете Земля. — написал тогда Васильев. — Как пацифист, я решительно против всех войн, их обязательно нужно прекращать“ Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы! Да будет Мир!“
Васильев написал его в марте, но массово давать новость об этом СМИ начали в мае — начале июня“, — написала журналистка. Собчак отметила, что примерно в то же время историк моды появился в эфире шоу „Сегодня вечером“, которое ведет Николай Цискаридзе.