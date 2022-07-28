Схватка за Евровидение: в каком городе пройдет конкурс в 2023?

Власти нескольких городов уже подтвердили, что примут участие в гонке за право проведения конкурса — это Абердин, Белфаст, Брайтон, Бирмингем, Бристоль, Кардифф, Эдинбург, Глазго, Манчестер, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Ньюкасл, Ноттингем, Шеффилд и Вулверхэмптон.

Города-претенденты на проведение конкурса должны будут доказать, что могут принять международное соревнование. Так, в прошлом году важным критерием для отбора была возможность города предоставить площадку на 10 тыс. зрителей в разумной доступности от аэропорта и отеля, где расположатся гости.