Иосиф Пригожин заступился за Филиппа Киркорова и дал отпор Дмитрию Певцову

Напомним, что ранее Филипп по разным причинам был „забанен“ в нескольких странах (в частности, Эстонии) за мягкую поддержку властей России, но провинился и перед „глубинным народом“, „оскорбив религиозные чувства“, использовав крест (пусть и не православный) в качестве реквизита для танца во время юбилейных концертов.

В результате „король“ российской попсы лишился не только возможности заработать за границей России, но и внутри: возмущенная „общественность“ продавила отмену нескольких концертов. Филипп пошёл на крайние меры — не просто объявил о концертах в Крыму, но и позвал на них раненных в Украине российских военных. Но и „православная общественность“ продолжала негодовать, и к ней присоединился Дмитрий Певцов. Если ранее он нападал на Владимира Познера в обазе Сталина, то теперь нападает на Филиппа Киркорова в статусе депутата парламента, а это котируется выше.

Котом Леопольдом российской эстрады попытался выступить продюсер Иосиф Пригожин. „Филипп не уехал из России, он с нами. Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста. Сейчас не время друг с другом внутри нашего российского общества выяснять отношения и ругаться, — убежден он. По его словам, эпатаж Филиппа ничем не хуже того, как ведет себя группа „Ленинград“ на концертах. Сам же Киркоров в своих действиях „гораздо больший пацан“, чем большинство его критиков. „Очень много абсурда сейчас происходит. И если сейчас начать, как говорится, бомбить по каждому поводу, то докопаться можно до всех“, — сказал Пригожин.

К нему присоединилась журналистка Алёна Жигалова, напомнив, как сам Певцов напал на журналистов у роддома, где тогда находилась его жена, да и вообще романтизировал бандитов 90-х в сериале „Бандитский Петербург“.

Киркоров тем временем посетил военный госпиталь в Феодосии, где подарил раненым бойцам книги со своим автографом и билеты на концерт. За что опять был раскритикован. На этот раз писателем Фёдором Раззаковым. „Не знаю, что советовала ему команда, но Филипп – человек с большим самомнением. И решил, видимо, что военным больше его книг ничего не нужно: ни лекарства, ни фрукты. Киркоров действительно мнит себя пупом земли“, — заявил он. Подозреваем, впрочем, что если бы Филипп принёс лекарства и фрукты, ему бы досталось за то, что он якобы намекает, что раненым оказывают недостаточную помощь.