Анастасия Волочкова сломала кольцо за миллион евро

Как указали авторы шоу, аксессуар артистки оценивается в миллион евро. Волочкова чересчур сильно ударила по столу во время того, как эмоционально рассказывала о журналистах, которые создают фейковые новости о ее личности. Анастасия на мгновение смутилась и незаметно спрятала украшение в кулак вместе с волей — не проронив ни слезинки.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась, что к ее личной жизни приковано слишком пристальное внимание. По мнению балерины, ее постоянно осуждают „за какие-то романы“ и приписывают связь с мужчинами из ее окружения.

Также артистка уточнила, что сейчас не состоит в отношениях, но планирует в будущем выйти замуж. Волочкова заявила, что хочет найти такого человека, который мог бы „встать горой“ за нее.