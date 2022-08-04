Шоубиз
04.08.2022, 11:18

„Среди суперуспешных людей больше половины интровертов“. Андрей Коробейник — о том, зачем играть в „Что? Где? Когда?“, чем заняться в курортном Пярну и как правильно вложить деньги

 
Андрей Коробейник
Андрей Коробейник
ФОТО: Мартин Дремлюга | Ekspress Meedia

Всегда интересно смотреть, как Андрей Коробейник играет в „Что? Где? Когда?“. А новости в его социальных медиа о том, что нового и интересного появляется в Пярну, читаются на одном дыхании. Ну и кто, как не Андрей, знает, во что стоит инвестировать или как привлечь деньги для стартапа. Как он все успевает? Это у Андрея Коробейника попытался выяснить журнал JANA Luxury.

Андрей Коробейник

  • Выпускник факультета математики Тартуского университета.

  • Занимался интернет-программированием и бизнес-интернет-проектами.

  • Создал самый популярный сайт эстонского интернета Rate.ee.

  • Лауреат международной премии Британского Совета для молодых интерактивных предпринимателей 2008 года.

  • В 2011-2016 годах возглавлял Шахматный союз Эстонии. По его инициативе была введена программа обучения игре в шахматы в начальной школе, поскольку это дает толчок к развитию способностей, необходимых в том числе ИТ-специалистам.

  • Одно из хобби – интеллектуальные игры. В частности, в знаменитом российском телешоу „Что? Где? Когда?“

  • Инвестирует в интернет-стартапы.

  • Член Рийгикогу, председатель Пярнуского горсобрания.

- Почему именно Пярну – главный эстонский курорт?

- Пярну больше, он предлагает и рестораны, и все услуги круглый год. В других курортных городах многое закрыто в межсезонье.

И мы много инвестируем в развитие именно курортной части. Недавно Пярну продлил свой променад, и там появился в том числе ресторан с террасой, он работает и ранней весной, и поздней осенью. Стараемся привести людей к морю, такие вещи стимулируют проводить время не только в отеле, но и в городе. И от этого выигрывают все.

На лето закрываем центральные улицы для машин: пешеходной становится в том числе улица Супелузе, соединяющая пляж и центр. Европейский опыт показывает, что гулять по городу гораздо приятнее, если машин рядом нет. И по вечерам в центре Пярну действительно курортное настроение: люди гуляют, сидят на террасах ресторанов.

В Эстонии к такому не привыкли. Я около года прожил в Англии, и там, конечно, люди пользуются любой возможностью, чтобы побыть вне дома. Мы в Пярну стараемся эту культуру потихоньку насаждать.

И у нас есть много необычных тем. Коровы, например, тоже достопри­мечательность, которая нравится туристам, и они очень подходят для Инстаграма.

< ...>

- Когда смотрю „Что? Где? Когда?“, всегда думаю: как они это делают? Как рождается ответ?

- В телевизионной игре „Что? Где? Когда?“ задают вопрос, ответа на который ты не знаешь, но можешь придумать. Я с детства смотрю эту передачу, и это, конечно, феномен, аналогов ей нет. Эта передача воспитала в людях понимание, что можно придумать ответ, не зная ответа.

Есть вопросы на версии. Когда придумываешь кучу вариантов, все как будто подходят, но нужно выбрать только одну версию.

А есть вопросы, где правильный ответ как будто щелкает. Ты думаешь – подходит-не подходит. И вот кто-то что-то говорит – и понимаешь: да, точно оно. Но в целом для телевизионной версии ты должен оперировать базовыми знаниями.

У меня много опыта, я играл с очень разными игроками. Например, на эстонском языке мы играли в одной команде с Каей Каллас и Эне Эргма. И они хорошо играли. Для этого не нужны ­какие-то специальные навыки. Отец Каи Каллас Сийм Каллас – ­известный игрок в викторины, Кая с этим не соприкасалась, но знала принцип. Главная опасность в том, что когда звучит вопрос, и ты понимаешь, что не знаешь, можешь огорчиться и перестать думать – человеческий мозг так устроен.

Куда инвестирует Андрей Коробейник? Почему ему так нравится играть в „Что? Где? Когда?“? Какие пярнуские рестораны он любит больше всего? Об этом и многом другом читайте в полной версии интервью.

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