„Среди суперуспешных людей больше половины интровертов“. Андрей Коробейник — о том, зачем играть в „Что? Где? Когда?“, чем заняться в курортном Пярну и как правильно вложить деньги
Всегда интересно смотреть, как Андрей Коробейник играет в „Что? Где? Когда?“. А новости в его социальных медиа о том, что нового и интересного появляется в Пярну, читаются на одном дыхании. Ну и кто, как не Андрей, знает, во что стоит инвестировать или как привлечь деньги для стартапа. Как он все успевает? Это у Андрея Коробейника попытался выяснить журнал JANA Luxury.
- Почему именно Пярну – главный эстонский курорт?
- Пярну больше, он предлагает и рестораны, и все услуги круглый год. В других курортных городах многое закрыто в межсезонье.
И мы много инвестируем в развитие именно курортной части. Недавно Пярну продлил свой променад, и там появился в том числе ресторан с террасой, он работает и ранней весной, и поздней осенью. Стараемся привести людей к морю, такие вещи стимулируют проводить время не только в отеле, но и в городе. И от этого выигрывают все.
На лето закрываем центральные улицы для машин: пешеходной становится в том числе улица Супелузе, соединяющая пляж и центр. Европейский опыт показывает, что гулять по городу гораздо приятнее, если машин рядом нет. И по вечерам в центре Пярну действительно курортное настроение: люди гуляют, сидят на террасах ресторанов.
В Эстонии к такому не привыкли. Я около года прожил в Англии, и там, конечно, люди пользуются любой возможностью, чтобы побыть вне дома. Мы в Пярну стараемся эту культуру потихоньку насаждать.
И у нас есть много необычных тем. Коровы, например, тоже достопримечательность, которая нравится туристам, и они очень подходят для Инстаграма.
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- Когда смотрю „Что? Где? Когда?“, всегда думаю: как они это делают? Как рождается ответ?
- В телевизионной игре „Что? Где? Когда?“ задают вопрос, ответа на который ты не знаешь, но можешь придумать. Я с детства смотрю эту передачу, и это, конечно, феномен, аналогов ей нет. Эта передача воспитала в людях понимание, что можно придумать ответ, не зная ответа.
Есть вопросы на версии. Когда придумываешь кучу вариантов, все как будто подходят, но нужно выбрать только одну версию.
А есть вопросы, где правильный ответ как будто щелкает. Ты думаешь – подходит-не подходит. И вот кто-то что-то говорит – и понимаешь: да, точно оно. Но в целом для телевизионной версии ты должен оперировать базовыми знаниями.