600 евро за место в первом ряду: Актеры Русского театра Эстонии отреагировали на стоимость моноспектакля Литвиновой(79)
Рената Литвинова приезжает в Таллинн со своей новой пьесой „Кактус“. Примечательно, что именно в столице Эстонии пройдет премьера моноспектакля. „Буду играть премьеру своей новой пьесы „Кактус“ в Таллине в рамках театрального фестиваля 30 сентября“, – написала Рената в социальных сетях. Многих же удивили цены - билеты продаются начиная от 250 евро и достигают 600 евро! RusDelfi узнал у наших местных актеров Русского театра, как они относятся к таким шокирующим ценам.
„Я уважаю Ренату Литвинову как режиссёра, как актрису, видела ее на сцене, и она произвела на меня положительное впечатление, но сейчас на ее спектакль я не пошла бы и за 5 евро. После 24 февраля я отписалась от аккаунтов многих творческих людей из России, в том числе и от Литвиновой. Меня печалит, когда российская интеллигенция продолжает вести себя как ни в чем ни бывало, продолжает рассуждать о любви, выпускать премьеры и делать вид, что ничего не происходит. Мне не по пути с такими людьми, они мне просто не интересны. Многие россияне, бежавшие от режима, решили пока суд да дело сделать карьеру или заработать денег в Европе, в то время как Россия творит кровавый хаос в Украине. Я не собираюсь это поддерживать. Ни материально, ни проявлением своего интереса. По сути российская интеллигенция в основной своей массе бездействует, терпит притеснения, иммигрирует, плачет над закрытыми театрами, но бездействует“, - высказалась Анна Сергеева-Марвина.
„Сложно комментировать цены. Наверное их назначают люди, которые являются специалистами в области маркетинга. Поэтому, если им эти цены кажутся адекватными, значит так тому и быть. Я актриса, а не банкирша - ничего в ценах не понимаю. Высокие - я, пожалуй, себе не смогу позволить посетить этот спектакль, но дай Бог соберут зал“, - дала комментарий rusDelfi Татьяна Космынина.
„Думаю артист совместно с менеджером определяет, за какую сумму зритель готов прийти на спектакль. В данном случае речь идет о небольшой площадке. Я думаю такой ценой задается та целевая аудитория, которая будет готова заплатить такие деньги, чтобы посмотреть Ренату Литвинову. Это станет известно скоро - оправдает себя такое ценообразование или нет. Было бы круто, если такого рода цена включала в себя часть, которая идет на поддержку Украины - но этого нет. Главный вопрос в данном случае не в том, что цена на билет 200 или 600 евро, а в том, почему в принципе человек не высказавшийся на тему войны в Украине, не выразивший внятно свою позицию, может сегодня приезжать в Эстонию зарабатывать.“, - поделился своим мнением Виктор Марвин.