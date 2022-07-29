600 евро за место в первом ряду: Актеры Русского театра Эстонии отреагировали на стоимость моноспектакля Литвиновой

„Я уважаю Ренату Литвинову как режиссёра, как актрису, видела ее на сцене, и она произвела на меня положительное впечатление, но сейчас на ее спектакль я не пошла бы и за 5 евро. После 24 февраля я отписалась от аккаунтов многих творческих людей из России, в том числе и от Литвиновой. Меня печалит, когда российская интеллигенция продолжает вести себя как ни в чем ни бывало, продолжает рассуждать о любви, выпускать премьеры и делать вид, что ничего не происходит. Мне не по пути с такими людьми, они мне просто не интересны. Многие россияне, бежавшие от режима, решили пока суд да дело сделать карьеру или заработать денег в Европе, в то время как Россия творит кровавый хаос в Украине. Я не собираюсь это поддерживать. Ни материально, ни проявлением своего интереса. По сути российская интеллигенция в основной своей массе бездействует, терпит притеснения, иммигрирует, плачет над закрытыми театрами, но бездействует“, - высказалась Анна Сергеева-Марвина.

„Сложно комментировать цены. Наверное их назначают люди, которые являются специалистами в области маркетинга. Поэтому, если им эти цены кажутся адекватными, значит так тому и быть. Я актриса, а не банкирша - ничего в ценах не понимаю. Высокие - я, пожалуй, себе не смогу позволить посетить этот спектакль, но дай Бог соберут зал“, - дала комментарий rusDelfi Татьяна Космынина.