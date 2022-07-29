Ургант, Якубович, Гузеева — на выход! Первый канал закрывает популярные шоу?

Как пишет Телеграм-канал „Новости знаменитостей“, со ссылкой на собственные источники, уже этой осенью из эфира исчезнут многие долгоиграющие передачи. В частности, исчезнут из эфира такие шоу, как „Вечерний Ургант“, „Поле чудес“, „Давай поженимся“, „Мужское/Женское“.

„Модный приговор“ тоже закрыли. Я работала на этом проекте, теперь все уволены. Договор закончился и ни с кем из сотрудников проекта продлевать его не стали“, – пишет девушка на условиях анонимности.

Однако стоит ли верить этой информации? Другие источники уверяют, что нет. Война войной, а рейтинги никто не отменял.

На самом деле программы „Давай поженимся“, „Модный приговор“ и „Мужское\Женское“ должны вернуться в эфир уже к осени. Сегодня продолжают работать журналисты и редакторы данных передач. Об этом сообщил журналист Денис Сорокин. По его словам, в телевизионную сетку вернется и „Поле чудес“.

„Ведь все понимают, что люди привыкли к этим передачам. И они хорошие рейтинги приносят. Как же от них откажутся?“, – приводит Telegram-канал „Война с фейками“ слова журналиста.