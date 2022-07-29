После ухода голливудских фильмов из России она может остаться и без российских

„Я считаю, что это очень большие возможности. Всегда был сторонником ограничения иностранного присутствия на нашем рынке, поскольку американцы практически захватили наш рынок полностью и контролировали его, и никого не пускали сюда. Ни другие кинематографии, да и наши, собственно, не очень-то пускали. Поэтому я считаю, что это большой шанс, но весь вопрос в том, как мы им воспользуемся“, — говорил Шахназаров ещё три недели назад по поводу ухода с российского кинорынка фильмов ведущих американских студий.

Это при том, что уже в мая появилась информация, что с начала года в России закрылась примерно треть кинозалов: оказалось, что российский зритель не горит желанием заполнять залы, чтобы посмотреть российские одноразовые комедии, да и повторный прокат фильмов от „Брата-2“ до „Служебного романа“ не вызвал бурного энтузиазма.

В июне появился новый прогноз: к концу года в России закроется от половины до всех кинотеатров.

Но тут пришла ещё одна беда, которую не ждал даже Шахназаров. Внезапно выяснилось, что для производства фильмов нужна импортная техника! „Кинопроизводство может остановиться. Пока запасы есть, камеры не сразу выходят из строя, но, к примеру, с жесткими дисками уже дефицит. Как выходить из ситуации, я не знаю. Действительно ничего, к сожалению, Россия не производит“, — пожаловался Шахназаров вчера. Он также усомнился, что китайские партнеры смогут в должной степени заменить ушедшие с российского рынка компании.

Страшно представить, что произойдёт, если из строя начнёт выходить техника, используемая на телевидении...