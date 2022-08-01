Секс
01.08.2022, 10:00

Голливудская актриса с эстонскими корнями Мена Сувари: мой бывший просил меня искать женщин для группового секса

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Mena Suvari
Mena Suvari
ФОТО: Faye Sadou/ADM/Capital PicturesF Sadou | Scanpix

Мена Сувари, актриса с эстонскими корнями, прославившаяся в Голливуде, поделилась с публикой откровенным признанием. А именно, один из бывших партнеров женщины заставлял ее участвовать в групповом сексе с другими женщинами.

Актриса, известная по фильмам „Американский пирог“ и „Красота по-американски“, признавалась раннее, что подверглась сексуальному насилию еще в молодом возрасте. На этой неделе Сувари рассказала в интервью The Guardian, что ей было всего 17 лет, когда она встретила осветителя, который оскорблял ее в вербальном плане, а также использовал в сексуальном.

В интервью Мена отметила, что один из ее бывших партнеров, имя которого она отказалась раскрыть, периодически просил ее выбрать женщин для группового секса. Сувари должна была выбирать их и среди тех, с кем пересекалась на различных пробах.

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