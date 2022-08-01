Голливудская актриса с эстонскими корнями Мена Сувари: мой бывший просил меня искать женщин для группового секса

Актриса, известная по фильмам „Американский пирог“ и „Красота по-американски“, признавалась раннее, что подверглась сексуальному насилию еще в молодом возрасте. На этой неделе Сувари рассказала в интервью The Guardian, что ей было всего 17 лет, когда она встретила осветителя, который оскорблял ее в вербальном плане, а также использовал в сексуальном.