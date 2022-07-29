Филипп Киркоров выступил-таки в Крыму, но его не пустили в Молдову(4)
Поп-королю российской эстрады удалось-таки успешно выступить в Крыму, несмотря на протест части местных жителей и примкнувшим к ним артиста-депутата Дмитрия Певцова.
„Я знаю, сколько тысяч людей отстаивали то, чтобы я все-таки вышел на эту сцену, несмотря на все происки тех, кто не хотел. Но, как говорит великая русская пословица: „Собака лает, караван идет“. И этот караван по имени Филипп Киркоров прорывает себе путь в безбрежный океан любви, моей Атлантиды к вам. Раньше было всего 37 почетных граждан Ялты, и я в эту цифру вошел. Я очень горжусь этим“, — „толкнул речь“ Киркоров, дав повод обиженной общественности обидеться ещё раз — на этот раз на „собаку“.
Но через несколько часов радость была омрачена новым запретом. На пограничном контроле в VIP-зале кишиневского аэропорта ему сообщили, что он не может въехать в Молдову. По данным СМИ, Киркоров провел ночь в VIP-зале аэропорта. Пока не сообщается с какой целью артист прилетал. По слухам, у него должно было состояться корпоративное мероприятие.