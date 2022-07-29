Был микроинфаркт: обнародованы некоторые результаты вскрытия тела Шатунова

Аркадий Кудряшов подтверждает, что причиной смерти певца стали проблемы с сердцем.

„Все случилось внезапно. Симптомов никаких не было, жалоб тоже. Юра болел бронхитом в легкой форме. Потому у него появилась слабость. Мы списывали это на болезнь и на то, что он долго находился в туре. Юра был под наблюдением врачей. Я находился рядом с ним 24 часа в сутки. Спрашивал: „Юра, что-то болит? Ты скажи. Давай, может, еще проверимся?“. Ответ у него был один: „Тебе надо, ты и проверяйся. А я доработаю и домой“. Хочу домой. Хоть бы из врачей кто сказал, хоть бы кто намекнул, что нужно сердце проверить… Никто!

У него, получается, был микроинфаркт накануне смерти — так врачи предполагают. Но по нему не видно было — Юра не жаловался. Все, видимо, прошло в скрытой форме. Врачи говорят, что это судьба. Сейчас много, чего говорят. Чушь несут, что были наркотики. Он вообще никогда их в жизни не употреблял. Вскрытие сделали — у меня есть все результаты. Если бы было что-то не так, нам бы никто не разрешил его хоронить. На Троекуровском кладбище с этим строго. Нам сразу сказали: „Дело резонансное — несите документы“. Пока не привезете, тело будет храниться до тех пор, пока не получим разрешительные для захоронения бумаги. Хоть месяц, хоть два“, — подчеркнул директор покойного певца в беседе с журналистами.

Напомним, ранее Андрей Разин обвинил именно Кудряшова в смерти Шатунова: „Считаю, что это было преднамеренное убийство. Они заставили Юру работать такой огромный график. Еще полгода назад я говорил, что он не выдержит, он умрет. Потому что у него куча болячек помимо гайморита, легких, перенесенного ковида, что он с шести лет курит, что у него порок сердца, — из-за чего его в армию не взяли. И я сказал, что он не выдержит… Юра умрет, вы просто его убьете. И они его добили“.