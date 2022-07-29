Шакире грозит тюремный срок и крупный штраф

Шакиру обвиняют в неуплате налогов в период с 2012 по 2014 год. По словам представителей певицы, в это время она не жила в Испании. Кроме того, как утверждает сама Шакира, несмотря на несогласие с обвинением в неуплате долга, она заплатила в казну Испании $17,2 млн.